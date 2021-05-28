Виверження вулкана в ДР Конго: українських миротворців задіяли в евакуації

Повідомляється, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкана в місті Гома, сейсмічну активність і наявність вулканічного пилу екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону залучені до евакуації населення і персоналу місії ООН.

"Тільки за 27 травня 2021 року в безпечні райони було перевезено близько 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські миротворці залучені до охорони базового табору і знаходяться в постійній готовності до перекидання в безпечні райони. На сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, який виконує польоти в умовах надзвичайних ситуацій у цій країні.

Фото: українські миротворці евакуюють жителів ДР Конго (mil.gov.ua)