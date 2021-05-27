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В ДР Конго через загрозу нового виверження вулкану почали евакуацію населення

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ДР Конго, Четвер 27 травня 2021 12:06
В ДР Конго через загрозу нового виверження вулкану почали евакуацію населення Фото: в ДР Конго оголосили про загрозу нового виверження вулкану (twitter.com/SamMwezezo)
Автор: Андрій Василюк

З міста Гома, що в Демократичній республіці Конго, тисячі людей почали виїжджати. Чиновники заявили, що магма під цим містом може спричинити друге виверження вулкана і наказали почати евакуацію.

Про це повідомляє Reuters.

У четвер вранці тисячі людей евакуювались на машинах, мотоциклах і пішки, з величезними пакунками майна на головах, створюючи пробки по всьому місту. Багато інших виїхали на великих човнах через озеро, яке межує з 2-мільйонним містом.

Дані сейсмологів та ґрунтової деформації вказують на наявність магми - розплавленої породи, яка зазвичай залишається під земною корою - під Гомою. Вона залягла під озером Ківу, сказав військовий губернатор провінції Північне Ківу Ндіма Конгба.

"З огляду на ці наукові спостереження, зараз не можна виключати виверження на суші або під озером, і це може статися з дуже незначним попередженням або без нього. Евакуація є обов'язковою. Ті, хто не дотримається рекомендації швидко, мають зайві ризики. Повернення додому може відбутися лише за рекомендацією провінційного органу влади ", - сказав Конгба.

22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома.

Ппотік лави від виверження вулкана Ньірагонго зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома.

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