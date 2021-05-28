Извержение вулкана в ДР Конго: украинских миротворцев задействовали в эвакуации

Сообщается, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за извержения вулкана в городе Гома, сейсмической активности и наличия вулканической пыли экипажи вертолетов 18 отдельного вертолетного отряда привлечены к эвакуации населения и персонала миссии ООН.

"Только за 27 мая 2021 в безопасные районы было перевезено около 200 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские миротворцы привлечены к охране базового лагеря и находятся в постоянной готовности к переброске в безопасные районы. На сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, который выполняет полеты в условиях чрезвычайных ситуаций в этой стране.

Фото: украинские миротворцы эвакуируют жителей ДР Конго (mil.gov.ua)