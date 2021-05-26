Виверження вулкана в ДР Конго: в ООН назвали кількість жертв і постраждалих

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що в Демократичній Республіці Конго зросла кількість загиблих в результаті виверження вулкана Ньирагонго. На даний момент відомо про 31 загиблого.

При цьому наголошується, що понад 20 тисяч людей залишилися без даху над головою і зруйновані більше 3 тисяч будинків. В результаті виверження вулкана загинули щонайменше 31 людина, а ще 40 зникли безвісти.

"Люди, які залишили свої будинки, втратили цінне майно, включаючи мотоцикли, які були або поглинені потоком лави, або розграбовані", - йдеться в повідомленні.

Лава з вулкана Ньірагонго зупинилася всього в 300 метрах від аеропорту Гоми, Головного центру з надання допомоги в східній частині Демократичної Республіки Конго.

Заступник Гуманітарного координатора ООН в ДР Конго Дієго Зоррілла заявив, що ООН тимчасово переведе близько 250 неосновних співробітників і близько 1500 їх утриманців в місто Букаву, розташоване приблизно в 50 км на південь.

"Якби ми думали, що в Гоме відбудеться неминучий вибух, я б не сидів тут спокійно. У нас немає ніяких даних, що свідчать про серйозний ризик для міста", - заявив він.

У Гоме та її околицях також знаходяться тисячі миротворців Організації Об'єднаних Націй, яких не евакуюватимуть.

Річка лави довжиною 1,7 км, що перекрила головну дорогу на північ від Гоми, все ще занадто гаряча, щоб її можна було прибрати, що перешкоджає торгівлі та доставці допомоги.

Однак деякі роботи з відновлення дороги вже почалися.