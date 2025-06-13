Израильская разведка действовала на опережение: Моссад провел ряд диверсий против иранской ПВО

Израильская разведка провела тайные диверсионные операции против систем ПВО и ракет дальнего действия на территории Ирана. Действия Моссада состоялись одновременно с масштабными авиаударами по десяткам стратегических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Axios Барака Равида в Х, который получил данные от высокопоставленного источника в правительстве Израиля.

Итак, сегодня, 13 июня, в 4:50 утра израильская разведка "Моссад" осуществила серию тайных диверсионных операций на территории Ирана. Эти операции были направлены против иранских систем противовоздушной обороны и ракет дальнего радиуса действия.

На платформе X (бывший Twitter) Равид отметил, что речь идёт о "тайных диверсионных операциях глубоко внутри Ирана", которые координировались с вооружёнными действиями Израиля с воздуха.

Старший израильский чиновник: Наряду с обширными авиаударами израильских ВВС, Моссад возглавлял серию тайных диверсионных операций глубоко внутри Ирана. Эти операции были направлены на нанесение ущерба стратегическим ракетным объектам Ирана и его средствам ПВО https://t.co/Ba5Vn386gD - Барак Равид (@BarakRavid) 13 июня 2025 г.

Масштабная атака по ядерным объектам Ирана

Израильские ВВС одновременно осуществили удары по десяткам объектов на территории Ирана. Под обстрел попали цели, связанные с ядерной программой, военными складами и командными пунктами.

Сейчас Израиль находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая потенциальный ответ со стороны Ирана. Израиль объявил чрезвычайное положение после ударов по Ирану.