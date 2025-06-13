Израиль мог ликвидировать главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков

Израиль в рамках операции мог ликвидировать командующего армией Ирана Мохаммада Багери. Также могли погибнуть высокопоставленные ученые-ядерщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

Иран заявляет, что он якобы находится в военном командном центре и не пострадал.

Также иранские СМИ сообщают о гибели командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля, "растет вероятность" того, что в результате израильской атаки погибли начальник штаба иранской армии, другие члены генерального штаба и старшие ученые-ядерщики.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня армия Израиля атаковала ядерные и военные объекты Ирана. Под ударом были Тегеран и другие города Ирана.

В США заявили, что не имеют отношения к операции, которая получила название "Встающий Лев".

Однако Израиль сразу подготовился к ответу Тегерана. В стране ввели чрезвычайное положение, отменили мероприятия, закрыли школы и предприятия.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. ЦАХАЛ также сообщил, что это лишь первый этап операции.

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