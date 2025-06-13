ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль мог ликвидировать главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков

Иерусалим, Пятница 13 июня 2025 05:04
UA EN RU
Израиль мог ликвидировать главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков Фото: Израиль ликвидировал руководство армии Ирана (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль в рамках операции мог ликвидировать командующего армией Ирана Мохаммада Багери. Также могли погибнуть высокопоставленные ученые-ядерщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля, "растет вероятность" того, что в результате израильской атаки погибли начальник штаба иранской армии, другие члены генерального штаба и старшие ученые-ядерщики.

Также иранские СМИ сообщают о гибели командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами.

Обновлено в 5:30

Официальное иранское информационное агентство IRNA опровергло сообщения СМИ об убийстве главнокомандующего вооруженных сил Ирана генерала Мохаммада Багери.

Иран заявляет, что он якобы находится в военном командном центре и не пострадал.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня армия Израиля атаковала ядерные и военные объекты Ирана. Под ударом были Тегеран и другие города Ирана.

В США заявили, что не имеют отношения к операции, которая получила название "Встающий Лев".

Однако Израиль сразу подготовился к ответу Тегерана. В стране ввели чрезвычайное положение, отменили мероприятия, закрыли школы и предприятия.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. ЦАХАЛ также сообщил, что это лишь первый этап операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
На базе Грузинского легиона произошла диверсия, погиб боец: что известно
На базе Грузинского легиона произошла диверсия, погиб боец: что известно
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова