Ізраїльська розвідка діяла на випередження: Моссад провів ряд диверсій проти іранської ППО

Отож, сьогодні, 13 червня, о 4:50 ранку ізраїльська розвідка "Моссад" здійснила серію таємних диверсійних операцій на території Ірану. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет далекого радіуса дії.

На платформі X (колишній Twitter) Равід зазначив, що мова йде про "таємні диверсійні операції глибоко всередині Ірану", які координувалися зі збройними діями Ізраїлю з повітря.

