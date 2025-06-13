Ізраїльська розвідка діяла на випередження: Моссад провів ряд диверсій проти іранської ППО

Ізраїльська розвідка провела таємні диверсійні операції проти систем ППО та ракет дальньої дії на території Ірану. Дії Моссаду відбулися одночасно з масштабними авіаударами по десятках стратегічних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда в Х, який отримав дані від високопоставленого джерела в уряді Ізраїлю.

Отож, сьогодні, 13 червня, о 4:50 ранку ізраїльська розвідка "Моссад" здійснила серію таємних диверсійних операцій на території Ірану. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет далекого радіуса дії.

На платформі X (колишній Twitter) Равід зазначив, що мова йде про "таємні диверсійні операції глибоко всередині Ірану", які координувалися зі збройними діями Ізраїлю з повітря.

Senior Israeli official: Alongside extensive airstrikes by the Israeli Air Force, the Mossad led a series of covert sabotage operations deep inside Iran. These operations were aimed at damaging Iran’s strategic missile sites and its air defense capabilities https://t.co/Ba5Vn386gD — Barak Ravid (@BarakRavid) June 13, 2025

Масштабна атака по ядерних об’єктах Ірану

Ізраїльські ВПС одночасно здійснили удари по десятках об’єктів на території Ірану. Під обстріл потрапили цілі, пов’язані з ядерною програмою, військовими складами та командними пунктами.

Наразі Ізраїль перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи потенційну відповідь з боку Ірану. Ізраїль оголосив надзвичайний стан після ударів по Ірану.