Ізраїльська розвідка діяла на випередження: Моссад провів ряд диверсій проти іранської ППО
Ізраїльська розвідка провела таємні диверсійні операції проти систем ППО та ракет дальньої дії на території Ірану. Дії Моссаду відбулися одночасно з масштабними авіаударами по десятках стратегічних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Axios Барака Равіда в Х, який отримав дані від високопоставленого джерела в уряді Ізраїлю.
Отож, сьогодні, 13 червня, о 4:50 ранку ізраїльська розвідка "Моссад" здійснила серію таємних диверсійних операцій на території Ірану. Ці операції були спрямовані проти іранських систем протиповітряної оборони та ракет далекого радіуса дії.
На платформі X (колишній Twitter) Равід зазначив, що мова йде про "таємні диверсійні операції глибоко всередині Ірану", які координувалися зі збройними діями Ізраїлю з повітря.
Senior Israeli official: Alongside extensive airstrikes by the Israeli Air Force, the Mossad led a series of covert sabotage operations deep inside Iran. These operations were aimed at damaging Iran’s strategic missile sites and its air defense capabilities https://t.co/Ba5Vn386gD— Barak Ravid (@BarakRavid) June 13, 2025
Масштабна атака по ядерних об’єктах Ірану
Ізраїльські ВПС одночасно здійснили удари по десятках об’єктів на території Ірану. Під обстріл потрапили цілі, пов’язані з ядерною програмою, військовими складами та командними пунктами.
Наразі Ізраїль перебуває у стані підвищеної бойової готовності, очікуючи потенційну відповідь з боку Ірану. Ізраїль оголосив надзвичайний стан після ударів по Ірану.
Атака Ізраїлю на Іран
В ніч на 13 червня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Нація левів", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Ізраїль в рамках операції міг ліквідувати командувача армії Ірану Мохаммада Багері. Також могли загинути високопоставлені вчені-ядерники.
В той же час, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також, за словами високопосадовця, Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.
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