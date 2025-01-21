В Израиле предложили передать Украине российское оружие, которое захватил ЦАХАЛ

Как отметили в посольстве, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

"Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля. Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса”, - сообщает дипломатическое представительство.

Также стороны обсудили актуальные совместные вызовы для Украины и Израиля, в том числе военное сотрудничество Ирана и России. Посол подчеркнул, что противодействие такой угрозе соответствуют интересам обеих стран.

При этом посол и замглавы МИД Израиля обсуждали вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и самом высоком уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.