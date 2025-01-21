В Ізраїлі запропонували передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ

Як зазначили в посольстві, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

"Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані або де-небудь у ворогів Ізраїлю. Ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", - повідомляє дипломатичне представництво.

Також сторони обговорили актуальні спільні виклики для України та Ізраїлю, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії. Посол підкреслив, що протидія такій загрозі відповідає інтересам обох країн.

При цьому посол і заступник глави МЗС Ізраїлю обговорювали питання активізації двосторонніх контактів на високому і найвищому рівні, а також двостороннього співробітництва в економічній, консульській та гуманітарній сферах.