ua en ru
Пт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израильские военные обнаружили у боевиков "Хезболлы" ПТРК российского производства (фото)

Пятница 22 ноября 2024 16:12
UA EN RU
Израильские военные обнаружили у боевиков "Хезболлы" ПТРК российского производства (фото) Иллюстративное фото: боевики "Хезболлы" пользуются российским оружием (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики "Хезболлы" пользуются противотанковыми ракетными комплексами "Корнет" российского производства. Такое вооружение у них нашли израильские солдаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

По данным ЦАХАЛ, израильские воины продолжают уничтожение крупного террористического центра "Хезболлы" в южной части Ливана, который включает боевые комплексы, противотанковые позиции, многочисленные склады оружия, содержащие гранаты, огнестрельное оружие и боевую технику, наблюдательные пункты и многое другое.

Израильские военные обнаружили у боевиков &quot;Хезболлы&quot; ПТРК российского производства (фото)Фото: ПТРК "Корнет", который нашли у "Хезболлы" (t.me/idfofficial)

В ходе такой операции израильские воины обнаружили скрытую позицию, где находился ПТРК "Корнет", дальность стрельбы которого составляет около 8 километров. Такой ПТРК обнаружили возле тела боевика “Хезболлы”, который был ликвидирован в ходе одного из ударов. На позиции боевика также нашли ударный беспилотник.

При этом на другой локации израильские солдаты заметили несколько подземных туннелей и склады оружия.

Также, как уточнили в ЦАХАЛ, самолеты ВВС Израиля уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы" в южной части Ливана.

Российское оружие у "Хезболлы"

Стоит заметить, что это уже не первый случай, когда у боевиков "Хезболлы" находят оружие российского производства.

В частности, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в октябре заявлял об обнаружении у боевиков "самого современного" оружия РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Израиль Ливан Хезболла
NEWS
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
Какое оружие США могут передать Украине до конца срока Байдена: мнение эксперта
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте