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Армия Израиля нашла "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы", - Нетаньяху

Четверг 17 октября 2024 00:53
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Армия Израиля нашла "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы", - Нетаньяху Фото: Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израильские военные обнаружили во время обысков на базах боевиков организации "Хезболла" на юге Ливана российское оружие. Найденное вооружение является "самым современным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху французской газете Le Figaro.

Глава израильского правительства в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе южнее ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни тоннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

"Конечно, наша цель не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана", - заверил израильский премьер в разговоре с газетой Le Figaro, говоря об операции ЦАХАЛ в Ливане.

По словам Нетаньяху, единственная цель израильской стороны, это "разрешить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

О каком оружии идет речь

Отметим, что израильский премьер не уточнил в данном интервью, какие образцы российского оружия были обнаружены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в туннелях "Хезболлы" в Ливане.

Вместе с тем, 16 октября израильское военное командование обнародовало кадры со складом оружия, расположенным в гражданском жилом доме на юге Ливана.

Также в ЦАХАЛе показали фото найденного во время рейда оружия

Обнаруженное в туннелях боевиков "Хезболлы" в Ливане оружие (фото: t.me/idfofficial)

Добавим, также на обнародованных кадрах найденного у "Хезболлы" российского оружия можно увидеть, в частности, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Игла". Указанная на них дата производства - с 2018 по 2021 год.

Армия Израиля нашла &quot;самое современное&quot; российское оружие на базах &quot;Хезболлы&quot;, - Нетаньяху

Российское оружие, обнаруженное в туннелях боевиков "Хезболлы" (фото: israel-alma.org)

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Нетаньяху Израиль Хезболла
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