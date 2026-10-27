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В Израиле появились первые результаты экзит-поллов: кто лидирует на выборах

22:11 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Биньямин Нетаньяху и Гади Айзенкот (коллаж РБК-Украина)

В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. В целом оппозиционный блок набирает больше, чем провластный, но среди партий на первом месте - партия "Ликуд" действующего премьера Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-поллов.

Экзит-поллы 12 канала

По данным экзит-поллов 12 канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", набрал 52 мандата:

  • "Яшар" - 22 мандата;
  • "Наш дом Израиль" - 9 мандатов;
  • Партия Беннета - 12 мандатов;
  • "Демократы" - 9 мандатов.

При этом блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху набрал 50 мандатов:

  • "Ликуд" - 24 мандата;
  • ШАС - 8 мандатов;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов;
  • "Религиозный сионизм - Зеут" - 6 мандатов;
  • Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6 мандатов.

Экзит-поллы 11 канала

В то же время экзит-поллы 11 канала немного отличаются.

Блок Айзенкота набрал 53 мандата:

  • "Яшар" - 21 мандат;
  • НДИ ("Наш дом Израиль") - 8 мандатов;
  • "Бе-яхад" ("Вместе") - 14 мандатов;
  • "Демократы" - 10 мандатов

При этом блок Нетаньяху набрал 50 мандатов:

  • "Ликуд" - 25 мандатов;
  • "Оцма Йехудит" (партия Бен-Гвира) - 7 мандатов;
  • ШАС - 6 мандатов;
  • "Религиозный сионизм" - 6 мандатов;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов.

Ни одна из сторон пока что не набрала 61 мандат, который необходим для формирования правительства.

Также очень высокие результаты - 17-18 мандатов, согласно экзитполлам, набрали две арабские партии, РААМ и "Объединенный список". Они, как правило, не входят ни в какие коалиции, что дополнительно усложняет создание стабильного большинства в новом парламенте.

Выборы в Израиле

Парламентские выборы в Израиле проходят 27 октября. Это первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. На них изберут 120 депутатов Кнессета - израильского парламента.

Главная борьба разворачивается между блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии "Ликуд", и оппозицией во главе с Гади Айзенкотом - бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля и лидером партии "Яшар".

Израильская избирательная система предусматривает пропорциональное распределение мест в Кнессете между партийными списками. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 3,25% голосов.

При этом победа одной партии не гарантирует ей возможность сформировать правительство: для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 депутатов

К слову, уже стало известно, что в Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах за последние 50 лет.

Детальнее о выборах в Израиле - в материале РБК-Украина.

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