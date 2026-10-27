В Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах за более 50 лет

На выборах в Израиле к полудню проголосовали 31,5% избирателей – это самая высокая явка для этого часа с 1973 года. Из-за очередей участки могут работать дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По данным Центральной избирательной комиссии, нынешняя явка превысила показатель предыдущих выборов. В 2022 году по состоянию на полдень проголосовали 28,4% избирателей. В этот раз к аналогичному времени на участки пришли 31,5%.

Такой уровень участия в голосовании не фиксировали в это время суток с 1973 г., когда в Израиле состоялись первые выборы после войны Судного дня.

Что происходит на избирательных участках

Исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне сообщил, что на многих участках образовались очереди. По его словам, это закономерно из-за высокой явки избирателей.

"На многих избирательных участках образовались очереди. Когда явка избирателей высока, очереди всегда будут", - отметил Ливне.

Избирательные участки открылись в 7:00 и должны завершить работу в 22:00. В то же время в Центральной избирательной комиссии объяснили, что это время не означает автоматического прекращения голосования для прибывших на участок, но еще ждет в очереди.

По словам Ливне, если в 22:00 останутся люди, не успевшие проголосовать, участки продолжат работать, пока они не отдадут свои голоса. Речь идет об избирателях, прибывших до истечения установленного времени.

"Мы обещаем, что все проголосуют. Если в 22:00 будет очередь, избирательные участки будут продолжать работать, пока не проголосуют все прибывшие к 22:00. Нет причин для беспокойства", - подчеркнул представитель ЦИК.