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В Ізраїлі з'явилися перші результати екзит-полів: хто лідирує на виборах

22:11 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Біньямін Нетаньяху та Гаді Айзенкот (колаж РБК-Україна)

В Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. Загалом опозиційний блок набирає більше, ніж провладний, але серед партій на першому місці - партія "Лікуд" чинного прем'єра Нетаньягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полів.

Екзит-поли 12 каналу

За даними екзит-полів 12 каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", набрав 52 мандати:

  • "Яшар" - 22 мандати;
  • "Наш дім Ізраїль" - 9 мандатів;
  • Партія Беннета - 12 мандатів;
  • "Демократи" - 9 мандатів.

При цьому блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху набрав 50 мандатів:

  • "Лікуд" - 24 мандати;
  • ШАС - 8 мандатів;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатів;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6 мандатів;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6 мандатів.

Екзит-поли 11 каналу

У той самий час екзит-поли 11 каналу трохи відрізняються.

Блок Айзенкота набрав 53 мандати:

  • "Яшар" - 21 мандат;
  • НДІ ("Наш дім Ізраїль") - 8 мандатів;
  • "Бе-яхад" ("Разом") - 14 мандатів;
  • "Демократи" - 10 мандатів.

При цьому блок Нетаньягу набрав 50 мандатів:

  • "Лікуд" - 25 мандатів;
  • "Оцма Єхудіт" (партія Бен-Гвіра) - 7 мандатів;
  • ШАС - 6 мандатів;
  • "Релігійний сіонізм" - 6 мандатів;
  • "Яхають ха-Тора" - 6 мандатів.

Жодна зі сторін поки що не набрала 61 мандат, який необхідний для формування уряду.

Вибори в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року і війни в секторі Газа. На них оберуть 120 депутатів Кнесету - ізраїльського парламенту.

Головна боротьба розгортається між блоком чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, лідера партії "Лікуд", та опозицією на чолі з Гаді Айзенкотом - колишнім начальником Генштабу Армії оборони Ізраїлю та лідером партії "Яшар".

Ізраїльська виборча система передбачає пропорційний розподіл місць у Кнесеті між партійними списками. Щоб потрапити до парламенту, партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.

При цьому перемога однієї партії не гарантує їй можливість сформувати уряд: для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 із 120 депутатів

До речі, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах за останні 50 років.

Детальніше про вибори в Ізраїлі - у матеріалі РБК-Україна.

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