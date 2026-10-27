В Ізраїлі з'явилися перші результати екзит-полів: хто лідирує на виборах

В Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. Загалом опозиційний блок набирає більше, ніж провладний, але серед партій на першому місці - партія "Лікуд" чинного прем'єра Нетаньягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полів.
За даними екзит-полів 12 каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", набрав 52 мандати:
При цьому блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху набрав 50 мандатів:
У той самий час екзит-поли 11 каналу трохи відрізняються.
Блок Айзенкота набрав 53 мандати:
При цьому блок Нетаньягу набрав 50 мандатів:
Жодна зі сторін поки що не набрала 61 мандат, який необхідний для формування уряду.
Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року і війни в секторі Газа. На них оберуть 120 депутатів Кнесету - ізраїльського парламенту.
Головна боротьба розгортається між блоком чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, лідера партії "Лікуд", та опозицією на чолі з Гаді Айзенкотом - колишнім начальником Генштабу Армії оборони Ізраїлю та лідером партії "Яшар".
Ізраїльська виборча система передбачає пропорційний розподіл місць у Кнесеті між партійними списками. Щоб потрапити до парламенту, партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.
При цьому перемога однієї партії не гарантує їй можливість сформувати уряд: для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 із 120 депутатів
До речі, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах за останні 50 років.
Детальніше про вибори в Ізраїлі - у матеріалі РБК-Україна.