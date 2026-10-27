В Ізраїлі з'явилися перші результати екзит-полів: хто лідирує на виборах

Екзит-поли 12 каналу

За даними екзит-полів 12 каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", набрав 52 мандати:

"Яшар" - 22 мандати;

"Наш дім Ізраїль" - 9 мандатів;

Партія Беннета - 12 мандатів;

"Демократи" - 9 мандатів.

При цьому блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху набрав 50 мандатів:

"Лікуд" - 24 мандати;

ШАС - 8 мандатів;

"Яхадут ха-Тора" - 6 мандатів;

"Релігійний сіонізм - Зеут" - 6 мандатів;

Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6 мандатів.

Екзит-поли 11 каналу

У той самий час екзит-поли 11 каналу трохи відрізняються.

Блок Айзенкота набрав 53 мандати:

"Яшар" - 21 мандат;

НДІ ("Наш дім Ізраїль") - 8 мандатів;

"Бе-яхад" ("Разом") - 14 мандатів;

"Демократи" - 10 мандатів.

При цьому блок Нетаньягу набрав 50 мандатів:

"Лікуд" - 25 мандатів;

"Оцма Єхудіт" (партія Бен-Гвіра) - 7 мандатів;

ШАС - 6 мандатів;

"Релігійний сіонізм" - 6 мандатів;

"Яхають ха-Тора" - 6 мандатів.

Жодна зі сторін поки що не набрала 61 мандат, який необхідний для формування уряду.

Вибори в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року і війни в секторі Газа. На них оберуть 120 депутатів Кнесету - ізраїльського парламенту.

Головна боротьба розгортається між блоком чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, лідера партії "Лікуд", та опозицією на чолі з Гаді Айзенкотом - колишнім начальником Генштабу Армії оборони Ізраїлю та лідером партії "Яшар".

Ізраїльська виборча система передбачає пропорційний розподіл місць у Кнесеті між партійними списками. Щоб потрапити до парламенту, партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.

При цьому перемога однієї партії не гарантує їй можливість сформувати уряд: для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 із 120 депутатів