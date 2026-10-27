В Израиле появились первые результаты экзит-поллов: кто лидирует на выборах
В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. В целом оппозиционный блок набирает больше, чем провластный, но среди партий на первом месте - партия "Ликуд" действующего премьера Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-поллов.
Экзит-поллы 12 канала
По данным экзит-поллов 12 канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", набрал 52 мандата:
- "Яшар" - 22 мандата;
- "Наш дом Израиль" - 9 мандатов;
- Партия Беннета - 12 мандатов;
- "Демократы" - 9 мандатов.
При этом блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху набрал 50 мандатов:
- "Ликуд" - 24 мандата;
- ШАС - 8 мандатов;
- "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов;
- "Религиозный сионизм - Зеут" - 6 мандатов;
- Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6 мандатов.
Экзит-поллы 11 канала
В то же время экзит-поллы 11 канала немного отличаются.
Блок Айзенкота набрал 53 мандата:
- "Яшар" - 21 мандат;
- НДИ ("Наш дом Израиль") - 8 мандатов;
- "Бе-яхад" ("Вместе") - 14 мандатов;
- "Демократы" - 10 мандатов
При этом блок Нетаньяху набрал 50 мандатов:
- "Ликуд" - 25 мандатов;
- "Оцма Йехудит" (партия Бен-Гвира) - 7 мандатов;
- ШАС - 6 мандатов;
- "Религиозный сионизм" - 6 мандатов;
- "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов.
Ни одна из сторон пока что не набрала 61 мандат, который необходим для формирования правительства.
Также очень высокие результаты - 17-18 мандатов, согласно экзитполлам, набрали две арабские партии, РААМ и "Объединенный список". Они, как правило, не входят ни в какие коалиции, что дополнительно усложняет создание стабильного большинства в новом парламенте.
Выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле проходят 27 октября. Это первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. На них изберут 120 депутатов Кнессета - израильского парламента.
Главная борьба разворачивается между блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии "Ликуд", и оппозицией во главе с Гади Айзенкотом - бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля и лидером партии "Яшар".
Израильская избирательная система предусматривает пропорциональное распределение мест в Кнессете между партийными списками. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 3,25% голосов.
При этом победа одной партии не гарантирует ей возможность сформировать правительство: для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 депутатов
К слову, уже стало известно, что в Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах за последние 50 лет.
Детальнее о выборах в Израиле - в материале РБК-Украина.