В Израиле появились первые результаты экзит-поллов: кто лидирует на выборах

В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. В целом оппозиционный блок набирает больше, чем провластный, но среди партий на первом месте - партия "Ликуд" действующего премьера Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-поллов .

Экзит-поллы 12 канала

По данным экзит-поллов 12 канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", набрал 52 мандата:

"Яшар" - 22 мандата;

"Наш дом Израиль" - 9 мандатов;

Партия Беннета - 12 мандатов;

"Демократы" - 9 мандатов.

При этом блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху набрал 50 мандатов:

"Ликуд" - 24 мандата;

ШАС - 8 мандатов;

"Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов;

"Религиозный сионизм - Зеут" - 6 мандатов;

Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6 мандатов.

Экзит-поллы 11 канала

В то же время экзит-поллы 11 канала немного отличаются.

Блок Айзенкота набрал 53 мандата:

"Яшар" - 21 мандат;

НДИ ("Наш дом Израиль") - 8 мандатов;

"Бе-яхад" ("Вместе") - 14 мандатов;

"Демократы" - 10 мандатов

При этом блок Нетаньяху набрал 50 мандатов:

"Ликуд" - 25 мандатов;

"Оцма Йехудит" (партия Бен-Гвира) - 7 мандатов;

ШАС - 6 мандатов;

"Религиозный сионизм" - 6 мандатов;

"Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов.

Ни одна из сторон пока что не набрала 61 мандат, который необходим для формирования правительства.

Также очень высокие результаты - 17-18 мандатов, согласно экзитполлам, набрали две арабские партии, РААМ и "Объединенный список". Они, как правило, не входят ни в какие коалиции, что дополнительно усложняет создание стабильного большинства в новом парламенте.

Выборы в Израиле

Парламентские выборы в Израиле проходят 27 октября. Это первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. На них изберут 120 депутатов Кнессета - израильского парламента.

Главная борьба разворачивается между блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии "Ликуд", и оппозицией во главе с Гади Айзенкотом - бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля и лидером партии "Яшар".

Израильская избирательная система предусматривает пропорциональное распределение мест в Кнессете между партийными списками. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 3,25% голосов.

При этом победа одной партии не гарантирует ей возможность сформировать правительство: для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 депутатов