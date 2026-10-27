ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Израиле появились первые результаты экзит-поллов: кто лидирует на выборах

22:11 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
В Израиле появились первые результаты экзит-поллов: кто лидирует на выборах Фото: Биньямин Нетаньяху и Гади Айзенкот (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Израиле завершилось голосование на парламентских выборах. В целом оппозиционный блок набирает больше, чем провластный, но среди партий на первом месте - партия "Ликуд" действующего премьера Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-поллов.

Экзит-поллы 12 канала

По данным экзит-поллов 12 канала, блок Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", набрал 52 мандата:

  • "Яшар" - 22 мандата;
  • "Наш дом Израиль" - 9 мандатов;
  • Партия Беннета - 12 мандатов;
  • "Демократы" - 9 мандатов.

При этом блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху набрал 50 мандатов:

  • "Ликуд" - 24 мандата;
  • ШАС - 8 мандатов;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов;
  • "Религиозный сионизм - Зеут" - 6 мандатов;
  • Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6 мандатов.

Экзит-поллы 11 канала

В то же время экзит-поллы 11 канала немного отличаются.

Блок Айзенкота набрал 53 мандата:

  • "Яшар" - 21 мандат;
  • НДИ ("Наш дом Израиль") - 8 мандатов;
  • "Бе-яхад" ("Вместе") - 14 мандатов;
  • "Демократы" - 10 мандатов

При этом блок Нетаньяху набрал 50 мандатов:

  • "Ликуд" - 25 мандатов;
  • "Оцма Йехудит" (партия Бен-Гвира) - 7 мандатов;
  • ШАС - 6 мандатов;
  • "Религиозный сионизм" - 6 мандатов;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатов.

Ни одна из сторон пока что не набрала 61 мандат, который необходим для формирования правительства.

Также очень высокие результаты - 17-18 мандатов, согласно экзитполлам, набрали две арабские партии, РААМ и "Объединенный список". Они, как правило, не входят ни в какие коалиции, что дополнительно усложняет создание стабильного большинства в новом парламенте.

Выборы в Израиле

Парламентские выборы в Израиле проходят 27 октября. Это первые выборы в стране после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей войны в секторе Газа. На них изберут 120 депутатов Кнессета - израильского парламента.

Главная борьба разворачивается между блоком действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии "Ликуд", и оппозицией во главе с Гади Айзенкотом - бывшим начальником Генштаба Армии обороны Израиля и лидером партии "Яшар".

Израильская избирательная система предусматривает пропорциональное распределение мест в Кнессете между партийными списками. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 3,25% голосов.

При этом победа одной партии не гарантирует ей возможность сформировать правительство: для получения парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 из 120 депутатов

К слову, уже стало известно, что в Израиле зафиксировали рекордную явку на выборах за последние 50 лет.

Детальнее о выборах в Израиле - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нетаньяху Израиль
Новости
Жителей Олешек перед возвращением из оккупации вывезут в РФ или Крым, - FT
Жителей Олешек перед возвращением из оккупации вывезут в РФ или Крым, - FT
Аналитика
Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Судный день Нетаньяху. Почему выборы в Израиле угрожают взорвать Ближний Восток