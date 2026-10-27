ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Ізраїлі з'явилися перші результати екзит-полів: хто лідирує на виборах

22:11 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
В Ізраїлі з'явилися перші результати екзит-полів: хто лідирує на виборах Фото: Біньямін Нетаньяху та Гаді Айзенкот (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. Загалом опозиційний блок набирає більше, ніж провладний, але серед партій на першому місці - партія "Лікуд" чинного прем'єра Нетаньягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані екзит-полів.

Екзит-поли 12 каналу

За даними екзит-полів 12 каналу, блок Гаді Айзенкота, лідера опозиційної партії "Яшар", набрав 52 мандати:

  • "Яшар" - 22 мандати;
  • "Наш дім Ізраїль" - 9 мандатів;
  • Партія Беннета - 12 мандатів;
  • "Демократи" - 9 мандатів.

При цьому блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху набрав 50 мандатів:

  • "Лікуд" - 24 мандати;
  • ШАС - 8 мандатів;
  • "Яхадут ха-Тора" - 6 мандатів;
  • "Релігійний сіонізм - Зеут" - 6 мандатів;
  • Бен-Гвір ("Оцма Єхудіт") - 6 мандатів.

Екзит-поли 11 каналу

У той самий час екзит-поли 11 каналу трохи відрізняються.

Блок Айзенкота набрав 53 мандати:

  • "Яшар" - 21 мандат;
  • НДІ ("Наш дім Ізраїль") - 8 мандатів;
  • "Бе-яхад" ("Разом") - 14 мандатів;
  • "Демократи" - 10 мандатів.

При цьому блок Нетаньягу набрав 50 мандатів:

  • "Лікуд" - 25 мандатів;
  • "Оцма Єхудіт" (партія Бен-Гвіра) - 7 мандатів;
  • ШАС - 6 мандатів;
  • "Релігійний сіонізм" - 6 мандатів;
  • "Яхають ха-Тора" - 6 мандатів.

Жодна зі сторін поки що не набрала 61 мандат, який необхідний для формування уряду.

Вибори в Ізраїлі

Парламентські вибори в Ізраїлі відбуваються 27 жовтня. Це перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року і війни в секторі Газа. На них оберуть 120 депутатів Кнесету - ізраїльського парламенту.

Головна боротьба розгортається між блоком чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, лідера партії "Лікуд", та опозицією на чолі з Гаді Айзенкотом - колишнім начальником Генштабу Армії оборони Ізраїлю та лідером партії "Яшар".

Ізраїльська виборча система передбачає пропорційний розподіл місць у Кнесеті між партійними списками. Щоб потрапити до парламенту, партія має набрати щонайменше 3,25% голосів.

При цьому перемога однієї партії не гарантує їй можливість сформувати уряд: для отримання парламентської більшості необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 із 120 депутатів

До речі, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували рекордну явку на виборах за останні 50 років.

Детальніше про вибори в Ізраїлі - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Ізраїль
Новини
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід