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В Израиле подсчитали более 97% голосов: ни один из блоков не получает большинства

15:48 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Израиле подсчитали более 97% голосов: ни один из блоков не получает большинства Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
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В Израиле подсчитали 97,3% голосов на парламентских выборах. Блок сторонников премьера Биньямина Нетаньяху лидирует, однако ни один из политических блоков не набирает необходимое количество мандатов для формирования правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.

По итогам обработки 97,3% бюллетеней, места в Кнессете между политическими силами распределяются следующим образом:

  • "Ликуд" - 27 мандатов (+1);
  • "Яшар" - 21 мандат;
  • "Беяхад" - 12 мандатов;
  • "Объединенный список" - 11 мандатов;
  • "Демократы" - 8 мандатов;
  • РААМ - 8 мандатов;
  • "Наш дом Израиль" - 7 мандатов;
  • "Оцма Иехудит" - 7 мандатов;
  • "Яхадут ха-Тора" - 7 мандатов;
  • ШОС - 6 мандатов (-1);
  • "Религиозный сионизм и Зеут" - 6 мандатов.

Распределение по блокам

Ни один из блоков по результатам голосования не получает большинства, поскольку для его формирования необходимо не менее 61 кресла. Сейчас расклад по коалиционным и оппозиционным лагерям выглядит так:

  • Нынешняя коалиция (во главе с "Ликудом") - 53 мандата;
  • Блок перемен (оппозиция) - 48 мандатов;
  • "Объединенный список" - 11 мандатов;
  • РААМ - 8 мандатов.

Окончательные результаты могут измениться после подсчета последних бюллетеней, в том числе голосов военнослужащих и дипломатов.

Напомним, 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Первые экзитполы давали небольшое преимущество оппозиции, однако обновленные результаты показали, что блок партий Нетаньяху может сравниться с оппонентами или опередить их на два мандата.

Отметим, явка на выборах составила 77,7% - это самый высокий показатель с 1999 года.

О том, как результаты выборов могут повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, - читайте в материале РБК-Украина.

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