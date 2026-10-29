В Израиле подсчитали более 97% голосов: ни один из блоков не получает большинства
В Израиле подсчитали 97,3% голосов на парламентских выборах. Блок сторонников премьера Биньямина Нетаньяху лидирует, однако ни один из политических блоков не набирает необходимое количество мандатов для формирования правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel.
По итогам обработки 97,3% бюллетеней, места в Кнессете между политическими силами распределяются следующим образом:
- "Ликуд" - 27 мандатов (+1);
- "Яшар" - 21 мандат;
- "Беяхад" - 12 мандатов;
- "Объединенный список" - 11 мандатов;
- "Демократы" - 8 мандатов;
- РААМ - 8 мандатов;
- "Наш дом Израиль" - 7 мандатов;
- "Оцма Иехудит" - 7 мандатов;
- "Яхадут ха-Тора" - 7 мандатов;
- ШОС - 6 мандатов (-1);
- "Религиозный сионизм и Зеут" - 6 мандатов.
Распределение по блокам
Ни один из блоков по результатам голосования не получает большинства, поскольку для его формирования необходимо не менее 61 кресла. Сейчас расклад по коалиционным и оппозиционным лагерям выглядит так:
- Нынешняя коалиция (во главе с "Ликудом") - 53 мандата;
- Блок перемен (оппозиция) - 48 мандатов;
- "Объединенный список" - 11 мандатов;
- РААМ - 8 мандатов.
Окончательные результаты могут измениться после подсчета последних бюллетеней, в том числе голосов военнослужащих и дипломатов.
Напомним, 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Первые экзитполы давали небольшое преимущество оппозиции, однако обновленные результаты показали, что блок партий Нетаньяху может сравниться с оппонентами или опередить их на два мандата.
Отметим, явка на выборах составила 77,7% - это самый высокий показатель с 1999 года.
О том, как результаты выборов могут повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, - читайте в материале РБК-Украина.