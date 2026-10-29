В Израиле подсчитали более 97% голосов: ни один из блоков не получает большинства

В Израиле подсчитали 97,3% голосов на парламентских выборах. Блок сторонников премьера Биньямина Нетаньяху лидирует, однако ни один из политических блоков не набирает необходимое количество мандатов для формирования правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of Israel .

По итогам обработки 97,3% бюллетеней, места в Кнессете между политическими силами распределяются следующим образом:

"Ликуд" - 27 мандатов (+1);

"Яшар" - 21 мандат;

"Беяхад" - 12 мандатов;

"Объединенный список" - 11 мандатов;

"Демократы" - 8 мандатов;

РААМ - 8 мандатов;

"Наш дом Израиль" - 7 мандатов;

"Оцма Иехудит" - 7 мандатов;

"Яхадут ха-Тора" - 7 мандатов;

ШОС - 6 мандатов (-1);

"Религиозный сионизм и Зеут" - 6 мандатов.

Распределение по блокам

Ни один из блоков по результатам голосования не получает большинства, поскольку для его формирования необходимо не менее 61 кресла. Сейчас расклад по коалиционным и оппозиционным лагерям выглядит так:

Нынешняя коалиция (во главе с "Ликудом") - 53 мандата;

Блок перемен (оппозиция) - 48 мандатов;

"Объединенный список" - 11 мандатов;

РААМ - 8 мандатов.

Окончательные результаты могут измениться после подсчета последних бюллетеней, в том числе голосов военнослужащих и дипломатов.

Напомним, 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы. Первые экзитполы давали небольшое преимущество оппозиции, однако обновленные результаты показали, что блок партий Нетаньяху может сравниться с оппонентами или опередить их на два мандата.