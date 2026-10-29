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В Ізраїлі підрахували понад 97% голосів: жоден із блоків не отримує більшості

15:48 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
В Ізраїлі підрахували понад 97% голосів: жоден із блоків не отримує більшості Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
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В Ізраїлі підрахували 97,3% голосів на парламентських виборах. Блок прихильників прем'єра Біньяміна Нетаньягу лідирує, однак жоден із політичних блоків не набирає необхідної кількості мандатів для формування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.

За підсумками обробки 97,3% бюлетенів, місця у Кнесеті між політичними силами розподіляються наступним чином:

  • "Лікуд" - 27 мандатів (+1);
  • "Яшар" - 21 мандат;
  • "Беяхад" - 12 мандатів;
  • "Об'єднаний список" - 11 мандатів;
  • "Демократи" - 8 мандатів;
  • РААМ - 8 мандатів;
  • "Наш дім Ізраїль" - 7 мандатів;
  • "Оцма Єгудіт" - 7 мандатів;
  • "Яадут ха-Тора" - 7 мандатів;
  • ШАС - 6 мандатів (-1);
  • "Релігійний сіонізм і Зеут" - 6 мандатів.

Розподіл по блоках

Жоден із блоків за результатами голосування не отримує більшості, оскільки для її формування необхідно щонайменше 61 крісло. Наразі розклад за коаліційними та опозиційними таборами виглядає так:

  • Нинішня коаліція (на чолі з "Лікуд") - 53 мандати;
  • Блок змін (опозиція) - 48 мандатів;
  • "Об'єднаний список" - 11 мандатів;
  • РААМ - 8 мандатів.

Остаточні результати можуть дещо змінитися після підрахунку останніх бюлетенів, зокрема голосів військовослужбовців та дипломатів.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори. Перші екзитполи давали невелику перевагу опозиції, однак оновлені результати показали, що блок партій Нетаньягу може зрівнятися з опонентами або випередити їх на два мандати.

Зазначимо, явка на виборах становила 77,7% - це найвищий показник із 1999 року.

Про те, як результати виборів можуть вплинути на ситуацію на Близькому Сході, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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