В Израиле подсчитали более 50% голосов: кто лидирует на выборах

По состоянию на 7:57 28 октября, после подсчета 57,36% избирательных урн, блок сторонников Нетаньяху, в который входят "Ликуд", ШАС, "Оцма Иегудит", "Яадут ха-Тора" и "Религиозный сионизм" - "Зеут", предварительно получает 5 мест.

Блок противников премьера, в частности, партии "Яшар", "Беяхад", "Демократы" и "Наш дом Израиль", имеет 49 мест.

Еще 16 мест, по предварительным данным, приходятся на арабские партии "Объединенный список" и РААМ.

Таким образом, сторонники действующего премьера опережают оппонентов на шесть мест. Однако эти цифры не окончательны: результаты будут обновляться по мере обработки бюллетеней.

Какие партии пока не преодолевают избирательный барьер

В Израиле партиям нужно набрать не менее 3,25% голосов, чтобы пройти в Кнессет. По предварительным результатам, обнародованным комиссией, необходимого показателя пока не достигли несколько политических сил.

В частности, "Резервисты" набирают 2,6%, "Народ Израиля" – 1,7%, а "Хареди Публик" – 0,2%.

Если эти партии не преодолеют барьер по итогам окончательного подсчета, они не получат мест в парламенте.