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В Ізраїлі підрахували понад 50% голосів: хто лідирує на виборах

08:57 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)

На виборах в Ізраїлі блок прихильників прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу наразі випереджає опонентів. Водночас підрахунок голосів триває, тому попередній розподіл місць у парламенті ще може змінитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії Ізраїлю.

Станом на 7:57 28 жовтня, після підрахунку 57,36% виборчих урн, блок прихильників Нетаньягу, до якого входять "Лікуд", ШАС, "Оцма Єгудіт", "Яадут ха-Тора" та "Релігійний сіонізм" - "Зеут", попередньо отримує 55 місць у Кнесеті.

Блок противників прем'єра, зокрема партії "Яшар", "Беяхад", "Демократи" та "Наш дім Ізраїль", має 49 місць.

Ще 16 місць, за попередніми даними, припадають на арабські партії "Об'єднаний список" і РААМ.

Таким чином, прихильники чинного прем'єра наразі випереджають опонентів на шість місць. Однак ці цифри не є остаточними: результати оновлюватимуться в міру опрацювання бюлетенів.

Які партії поки не долають виборчий бар'єр

В Ізраїлі партіям потрібно набрати щонайменше 3,25% голосів, щоб пройти до Кнесету. За попередніми результатами, оприлюдненими комісією, необхідного показника поки не досягли кілька політичних сил.

Зокрема, "Резервісти" набирають 2,6%, "Народ Ізраїлю" - 1,7%, а "Хареді Публік" - 0,2%.

Якщо ці партії не подолають бар'єр за підсумками остаточного підрахунку, вони не отримають місць у парламенті.

Нагадаємо, 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори. Перші екзитполи давали невелику перевагу опозиції, однак оновлені результати показали, що блок партій Беньяміна Нетаньягу може зрівнятися з опонентами або випередити їх на два мандати.

Явка на виборах становила 77,7% - це найвищий показник із 1999 року.

Про те, як результати виборів можуть вплинути на ситуацію на Близькому Сході, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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