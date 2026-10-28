В Ізраїлі підрахували понад 50% голосів: хто лідирує на виборах

Станом на 7:57 28 жовтня, після підрахунку 57,36% виборчих урн, блок прихильників Нетаньягу, до якого входять "Лікуд", ШАС, "Оцма Єгудіт", "Яадут ха-Тора" та "Релігійний сіонізм" - "Зеут", попередньо отримує 55 місць у Кнесеті.

Блок противників прем'єра, зокрема партії "Яшар", "Беяхад", "Демократи" та "Наш дім Ізраїль", має 49 місць.

Ще 16 місць, за попередніми даними, припадають на арабські партії "Об'єднаний список" і РААМ.

Таким чином, прихильники чинного прем'єра наразі випереджають опонентів на шість місць. Однак ці цифри не є остаточними: результати оновлюватимуться в міру опрацювання бюлетенів.

Які партії поки не долають виборчий бар'єр

В Ізраїлі партіям потрібно набрати щонайменше 3,25% голосів, щоб пройти до Кнесету. За попередніми результатами, оприлюдненими комісією, необхідного показника поки не досягли кілька політичних сил.

Зокрема, "Резервісти" набирають 2,6%, "Народ Ізраїлю" - 1,7%, а "Хареді Публік" - 0,2%.

Якщо ці партії не подолають бар'єр за підсумками остаточного підрахунку, вони не отримають місць у парламенті.