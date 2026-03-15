RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Израиле озвучили сроки войны против Ирана

18:20 15.03.2026 Вс
2 мин
Война против Ирана подходит к завершению?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Израиль ориентирован не на сроки, а на выполнение задач (Getty Imaegs)

Израиль планирует продолжать свою военную компанию против Ирана еще как минимум три недели. На данный момент еще "тысячи" целей остаются невыполненными.

Об этом заявила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий для CNN.

"Впереди у нас тысячи целей. Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и разрабатываем планы как минимум до европейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на период еще более трех недель после этого", - сказала бригадный генерал.

Она добавила, что Израиль "работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы "серьезно ослабить иранский режим".

По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана, сосредоточив усилия на разрушении инфраструктуры и нанесении ударов по бойцам огневых, оборонных и производственных подразделений.

В то же время израильские официальные лица говорят, что совместно с начала начала войны, США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.

Также пресс-секретарь Армии обороны Израиля отметила, что масштабная операция Израиля и США против Ирана, подтолкнуло ливанскую "Хезболлу" к участию в конфликте, в отличие от их решения остаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.

CNN добавило, что по словам иранских официальных лиц, военные операции Израиля в Ливане могут продолжаться и после окончания войны против Ирана. На данный момент Израиль на повлечет дополнительные войска к своей северной границе, чтобы захватить территорию и оттеснить "Хезболлу".

Трамп пока не готов к миру с Ираном

Напомним, что президент США Дональд Трамп несмотря на свои заявления о победе над Ираном уже не раз говорит, что победа на данный момент пока еще не является полной.

Согласно источникам WSJ, он настаивает на продолжении ударов и американские военные тоже говорят, что боевые действия в ближайшие недели пока не закончатся.

К слову, этой ночью Трамп в интервью NBC News публично заявил, что на данном этапе пока не готов заключить сделку о прекращении войны с Ираном, так как условия пока недостаточно хороши.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
