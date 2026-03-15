В Израиле озвучили сроки войны против Ирана

"Впереди у нас тысячи целей. Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, и разрабатываем планы как минимум до европейского праздника Песах, примерно через три недели. И у нас есть более масштабные планы на период еще более трех недель после этого", - сказала бригадный генерал.

Она добавила, что Израиль "работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей, которые заключаются в том, чтобы "серьезно ослабить иранский режим".

По данным Армии обороны Израиля, с начала военной компании 28 февраля, ВВС Израиля нанесли около 400 ударов по западной и центральной части Ирана, сосредоточив усилия на разрушении инфраструктуры и нанесении ударов по бойцам огневых, оборонных и производственных подразделений.

В то же время израильские официальные лица говорят, что совместно с начала начала войны, США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.

Также пресс-секретарь Армии обороны Израиля отметила, что масштабная операция Израиля и США против Ирана, подтолкнуло ливанскую "Хезболлу" к участию в конфликте, в отличие от их решения остаться в стороне во время 12-дневной войны летом 2025 года.

CNN добавило, что по словам иранских официальных лиц, военные операции Израиля в Ливане могут продолжаться и после окончания войны против Ирана. На данный момент Израиль на повлечет дополнительные войска к своей северной границе, чтобы захватить территорию и оттеснить "Хезболлу".