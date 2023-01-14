Израиль остановит ежемесячные выплаты переселенцам из Украины: названа причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

Сообщается, что срок действия разрешения на получение грантов новыми украинскими иммигрантами в Израиле истек, а власти еще не полностью выплатили пособия в декабре из-за нехватки финансирования в размере 5,9 млн долларов.

Министерство алии и интеграции не намерено продлевать приказ о выплатах беженцам с Украины, выплата будет приостановлена в феврале.

В общей сложности почти 24 тысячи иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года и что со следующего месяца 26 тысяч нынешних получателей так называемого "корректировочного гранта" перестанут его получать.

Но еще некоторое время украинцы, бежавшие от войны, будут получать выплаты, которые были санкционированы кабинетом министров в апреле для оказания им финансовой поддержки.