Ізраїль зупинить щомісячні виплати переселенцям з України: названо причину
Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям через закінчення терміну дії відповідного розпорядження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.
Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 млн доларів.
Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України, виплату буде припинено у лютому.
Загалом майже 24 тисячі іммігрантів отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року і що з наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати.
Але ще деякий час українці, які втекли від війни, отримуватимуть виплати, які санкціонували кабінет міністрів у квітні для надання їм фінансової підтримки.
Нагадаємо, що кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, досягла 7 915 287 осіб.
Також раніше ми писали, що Єврокомісіявиділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.