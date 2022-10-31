ЕС выделил 100 млн евро для поддержки украинских переселенцев: на что потратят

Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро для семи стран-членов, которые принимают у себя большое количество беженцев. Это решение принято после глобальной благотворительной акции, в ходе которой Еврокомиссия приняла обязательство выделить до 400 миллионов на поддержку беженцев из Украины", - говорится в сообщении.

Первый транш в размере 248 миллионов евро был выделен в мае для пяти стран: Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. Второй транш из фондов ЕС, предназначенных для внутренних дел, направляется на поддержку Польши, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Страны могут воспользоваться этими ресурсами, чтобы продолжать предоставлять беженцам из Украины помощь. Речь идет, в частности, об обеспечении продовольствием, доступе к транспорту и предоставлении временного убежища.

Эти средства должны также повысить способность стран-членов интегрировать в социальную жизнь украинских граждан, включая наиболее уязвимые категории, в частности детей без сопровождения.

По информации Еврокомиссии, оставшиеся 52 млн евро из общей суммы в 400 млн евро благотворительного взноса Европейской комиссии будут выделены вскоре на развитие проектов по поддержке украинских беженцев, включая предоставление им временных помещений для организованных встреч, качественной психологической помощи и пр.