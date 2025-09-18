Израиль уничтожил в Газе "25 террористических башен" и бросил новый вызов ХАМАС

Израиль заявил об уничтожении в Газе "25 террористических башен" и высказал новые угрозы ХАМАС, если боевики не сложат оружие и не освободят заложников.

Как передает РБК-Украина , об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в сети Х.

"Вчера, с началом наземной операции и передачей командования дивизионным командирам на местах, в Газе было уничтожено 25 террористических башен! Это огромное и значительное количество", - написал Кац и опубликовал фото одного из уничтоженных зданий.

Фото: уничтоженное здание в Газе (@Israel_katz)

Он также добавил, что для устранения любой угрозы снайперов "террористы были нейтрализованы", а их инфраструктура уничтожена.

"Жителям Газы было приказано переехать на юг для их безопасности", - добавил чиновник.

Министр обороны Израиля заявил: если боевики не освободят заложников и не сложат оружие, "Газа будет уничтожена и превращена в памятник насильникам и убийцам ХАМАСа".