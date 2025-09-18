Израиль уничтожил в Газе "25 террористических башен" и бросил новый вызов ХАМАС
Израиль заявил об уничтожении в Газе "25 террористических башен" и высказал новые угрозы ХАМАС, если боевики не сложат оружие и не освободят заложников.
Как передает РБК-Украина, об этом написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в сети Х.
"Вчера, с началом наземной операции и передачей командования дивизионным командирам на местах, в Газе было уничтожено 25 террористических башен! Это огромное и значительное количество", - написал Кац и опубликовал фото одного из уничтоженных зданий.
Фото: уничтоженное здание в Газе (@Israel_katz)
Он также добавил, что для устранения любой угрозы снайперов "террористы были нейтрализованы", а их инфраструктура уничтожена.
"Жителям Газы было приказано переехать на юг для их безопасности", - добавил чиновник.
Министр обороны Израиля заявил: если боевики не освободят заложников и не сложат оружие, "Газа будет уничтожена и превращена в памятник насильникам и убийцам ХАМАСа".
Новое наступление Израиля на Газу
Как известно, Израиль в ночь на 16 сентября начал наступление на Газу - крупнейший город Сектора Газа.
Представитель Армии обороны Израиля рассказал, что войска страны уже несколько недель находились на окраинах Газы и ночью начали продвижение к центру города.
Относительно населения Газы, в Израиле утверждают, что большое количество жителей города выехало из-за активных боевых действий.
Добавим, что во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС "большими проблемами", если боевики будут прикрываться заложниками.