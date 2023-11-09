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Израиль заявил о срыве антисемитского теракта "Хезболлы" в Бразилии

Фото: Моссад сорвал теракт "Хезболлы" в Бразилии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Израильская разведывательная служба Моссад совместно со спецслужбами Бразилии сорвали террористическое нападение на евреев в Сан-Паулу, организованное "Хезболлой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что поддерживаемая Ираном группировка планировала нападение на евреев в Бразилии. Однако федеральная полиция страны арестовала двух человек и сорвала террористический акт.

"Бразильские службы безопасности вместе с Моссадом и другими международными службами безопасности и правоохранительными органами сорвали террористическую атаку в Бразилии, которая была спланирована террористической организацией "Хезболла", управляемой и финансируемой иранским режимом", - говорится в сообщении.

Моссад отметил, что террористическая ячейка руководствовалась "Хезболлой".

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".

А недавно Насралла пригрозил Израилю дальнейшей эскалацией конфликта.

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