Ізраїль заявив про зрив антисемітського теракту "Хезболли" у Бразилії

В канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що підтримуване Іраном угрупування планувало напад на євреїв в Бразилії. Однак федеральна поліція країни заарештувала двох осіб та зірвала терористичний акт.

"Бразильські служби безпеки разом з Моссадом та іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією "Хезболла", керованою і фінансованою іранським режимом", - йдеться в повідомленні.

Моссад зазначив, що терористичний осередок керувався "Хезболлою".

Напад ХАМАС на Ізраїль і загроза від "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Зазначимо, що ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

13 жовтня заступник лідера "Хезболли" заявив, що угруповання нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Пізніше Центр національного спротиву повідомляв, що інструкторів російської приватної військової компанії "Вагнера" було відправлено з Білорусі у Сирію для участі у тренуванні бойовиків ліванського угруповання "Хезболла".

А нещодавно Насралла пригрозив Ізраїлю подальшою ескалацією конфлікту.

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