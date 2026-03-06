Израиль заявил о "широкомасштабной волне ударов" по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о широкомасштабной атаке на инфраструктуру "иранского террористического режима в Тегеране" в ночь на 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ЦАХАЛа.

Также начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир ранее заявлял, что страна переходит к следующей фазе операции против Ирана.

"Израильские вооруженные силы начали широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", - говорится в сообщении.

Операция Израиля и США против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.

Вчера в Израиле заявили, что переходят к следующему этапу войны против Ирана. Удары по иранским объектам будут усилены.

Армия Израиля сосредоточит авиаудары на подземных хранилищах, где Тегеран прячет баллистические ракеты.