Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про широкомасштабну атаку на інфраструктуру "іранського терористичного режиму в Тегерані" у ніч на 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЦАХАЛу.

Також начальник Генштабу армії Ізраїлю Еяль Замір раніше заявляв, що країна переходить до наступної фази операції проти Ірану.

"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - йдеться в повідомленні.

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

Вчора в Ізраїлі заявили, що переходять до наступного етапу війни проти Ірану. Удари по іранських об'єктах будуть посилені.

Армія Ізраїлю зосередить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.