Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану

08:40 06.03.2026 Пт
1 хв
ЦАХАЛ переходить до наступної фази операції проти Ірану
aimg Тетяна Степанова
Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану Фото: Ізраїль заявив про "широкомасштабну хвилю ударів" по Тегерану (Getty Images)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про широкомасштабну атаку на інфраструктуру "іранського терористичного режиму в Тегерані" у ніч на 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЦАХАЛу.

"Ізраїльські збройні сили розпочали широкомасштабну хвилю ударів по інфраструктурі іранського терористичного режиму в Тегерані", - йдеться в повідомленні.

Також начальник Генштабу армії Ізраїлю Еяль Замір раніше заявляв, що країна переходить до наступної фази операції проти Ірану.

Операція Ізраїлю та США проти Ірану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль і США завдали потужних ударів по Ірану, внаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

У відповідь іранська армія почала атакувати як Ізраїль, так і територію низки країн Близького Сходу. Зокрема, під атакою перебували американські військові бази та консульство.

Вчора в Ізраїлі заявили, що переходять до наступного етапу війни проти Ірану. Удари по іранських об'єктах будуть посилені.

Армія Ізраїлю зосередить авіаудари на підземних сховищах, де Тегеран переховує балістичні ракети.

