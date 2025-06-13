Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Также около часа назад стало известно, что Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.

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