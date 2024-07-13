Израиль ударил по Газе и Ливану: ликвидированы члены ХАМАСа и "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по территориям Сектора Газа и Ливана. В результате атак ликвидированы несколько членов группировок ХАМАС и "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Так, в Секторе Газа убит член военного крыла ХАМАС Хоссам Мансур, который работал в силах внутренней безопасности группировки.
По данным ЦАХАЛа, Мансур "принимал значительное и постоянное участие в сохранении и удержании власти ХАМАСа в Секторе Газа, подрывая при этом усилия Израиля в регионе".
Также Мансур был одним из директоров британского фонда "Аль-Хаир" - благотворительной организации, которая, по обвинению ЦАХАЛа, переводила средства террористическим группировкам в Газе "под видом гуманитарной деятельности".
По данным группировки ХАМАС, в результате израильского авиаудара, погибли четыре человека, которые работали в центре распределения помощи в Хан-Юнисе на юге полосы Газа.
Хоссам Мансур (Армия обороны Израиля)
Кроме того, вечером в пятницу, 12 июля, израильские истребители нанесли удары по зданию, которое использовалось "Хезболлой", наблюдательному посту и другим объектам инфраструктуры на юге Ливана в Кафр-Кили, Тайбе и Хиами.
Израильская армия обнародовала видеозаписи ударов.
מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר היום מבנה צבאי, תשתיות טרור ועמדת תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים כפר כילא, א-טייבה ואל-חיאם שבדרום לבנון pic.twitter.com/NNRLwwL2IY— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2024
Группировка "Хезболла" объявила о смерти двух своих членов в результате ударов. Таким образом, число жертв группировки за время войны возросло по меньшей мере до 366 человек.
Удары Израиля по террористическим группировкам
Напомним, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам ХАМАС в центральной части Сектора Газа.
В начале июля израильская армия ликвидировала одного из верховных командиров группировки "Хезболла".
Кроме того, ранее Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в четырех районах Ливана.
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