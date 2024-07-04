Израиль ликвидировал одного из верховных командиров группировки "Хезболла"

Армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что возле города Тир на юге Ливана израильские военные ликвидировали Мохаммеда Насера. Его считают командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Источники в Ливане сообщили, что Насер отвечал за часть операций "Хезболлы" на границе. Один из источников сообщил, что также погиб другой боец группировки и гражданское лицо.

Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла, - верховный командир, которого убили в результате израильского удара в июне.

В заявлении израильских военных отмечается, что Насер и Абдалла "были двумя самыми известными террористами "Хезболлы" на юге Ливана".

Высокопоставленный политик "Хезболлы" Хасан Фадлалла отметил, что Насер знал, что он был мишенью, но не покидал поле боя в течение девяти месяцев. По его словам, "Хезболла" нанесет "карательный ответ" Израилю за "его преступление, чтобы этот враг понял, что рука сопротивления длинная".

Фото: Мохаммед Насер (Hezbollah Media Office)

Обстрел мести

Ликвидация командира "Хезболлы" не могла остаться без ответа. Израильский 12-й канал сообщил, что с территории Ливана по северному Израилю были выпущены десятки ракет. Сообщений о жертвах не поступало. Минобороны Израиля сообщило, что в нескольких районах на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные не назвали число выпущенных ракет, но сообщили, что большинство из них упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, а несколько ракет упали в районе Кирьят-Шмоны.

По данным источника, никто не пострадал, но пожарные работают над тушением ряда пожаров, которые возникли в результате ракетного обстрела.

После залпов израильские истребители нанесли удар по пусковым установкам "Хезболлы", которые использовались для обстрела.