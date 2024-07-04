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Израиль ликвидировал одного из верховных командиров группировки "Хезболла"

Четверг 04 июля 2024 02:31
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Израиль ликвидировал одного из верховных командиров группировки "Хезболла" Фото: израильские военные ликвидировали командира ливанской группировки "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что возле города Тир на юге Ливана израильские военные ликвидировали Мохаммеда Насера. Его считают командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Источники в Ливане сообщили, что Насер отвечал за часть операций "Хезболлы" на границе. Один из источников сообщил, что также погиб другой боец группировки и гражданское лицо.

Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла, - верховный командир, которого убили в результате израильского удара в июне.

В заявлении израильских военных отмечается, что Насер и Абдалла "были двумя самыми известными террористами "Хезболлы" на юге Ливана".

Высокопоставленный политик "Хезболлы" Хасан Фадлалла отметил, что Насер знал, что он был мишенью, но не покидал поле боя в течение девяти месяцев. По его словам, "Хезболла" нанесет "карательный ответ" Израилю за "его преступление, чтобы этот враг понял, что рука сопротивления длинная".

Израиль ликвидировал одного из верховных командиров группировки &quot;Хезболла&quot;Фото: Мохаммед Насер (Hezbollah Media Office)

Обстрел мести

Ликвидация командира "Хезболлы" не могла остаться без ответа. Израильский 12-й канал сообщил, что с территории Ливана по северному Израилю были выпущены десятки ракет. Сообщений о жертвах не поступало. Минобороны Израиля сообщило, что в нескольких районах на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные не назвали число выпущенных ракет, но сообщили, что большинство из них упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, а несколько ракет упали в районе Кирьят-Шмоны.

По данным источника, никто не пострадал, но пожарные работают над тушением ряда пожаров, которые возникли в результате ракетного обстрела.

После залпов израильские истребители нанесли удар по пусковым установкам "Хезболлы", которые использовались для обстрела.

Угроза войны Израиля с Ливаном

Террористы группировки "Хезболла" активизировали обстрелы территории Израиля после нападения исламского движения ХАМАС на Сектор Газа в октябре 2023 года, а также начала Тель-Авивом военной операции по ликвидации палестинских террористов.

По данным Reuters, в результате израильских атак в Ливане погибло более 300 боевиков "Хезболлы" и 87 гражданских лиц. Израиль заявляет, что огонь из Ливана убил 18 солдат и 10 гражданских лиц.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска наносят "очень сильные удары по Хезболле ежедневно" и будут готовы принять любые необходимые меры против группировки, хотя предпочтение отдается достижению договоренностей путем переговоров.

Тем временем военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о переброске войск к границе с Ливаном.

США активизировали дипломатические усилия по деэскалации конфликта.

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