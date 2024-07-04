Израиль ликвидировал одного из верховных командиров группировки "Хезболла"
Армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что возле города Тир на юге Ливана израильские военные ликвидировали Мохаммеда Насера. Его считают командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.
Источники в Ливане сообщили, что Насер отвечал за часть операций "Хезболлы" на границе. Один из источников сообщил, что также погиб другой боец группировки и гражданское лицо.
Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла, - верховный командир, которого убили в результате израильского удара в июне.
В заявлении израильских военных отмечается, что Насер и Абдалла "были двумя самыми известными террористами "Хезболлы" на юге Ливана".
Высокопоставленный политик "Хезболлы" Хасан Фадлалла отметил, что Насер знал, что он был мишенью, но не покидал поле боя в течение девяти месяцев. По его словам, "Хезболла" нанесет "карательный ответ" Израилю за "его преступление, чтобы этот враг понял, что рука сопротивления длинная".
Фото: Мохаммед Насер (Hezbollah Media Office)
Обстрел мести
Ликвидация командира "Хезболлы" не могла остаться без ответа. Израильский 12-й канал сообщил, что с территории Ливана по северному Израилю были выпущены десятки ракет. Сообщений о жертвах не поступало. Минобороны Израиля сообщило, что в нескольких районах на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.
Израильские военные не назвали число выпущенных ракет, но сообщили, что большинство из них упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, а несколько ракет упали в районе Кирьят-Шмоны.
По данным источника, никто не пострадал, но пожарные работают над тушением ряда пожаров, которые возникли в результате ракетного обстрела.
После залпов израильские истребители нанесли удар по пусковым установкам "Хезболлы", которые использовались для обстрела.
Угроза войны Израиля с Ливаном
Террористы группировки "Хезболла" активизировали обстрелы территории Израиля после нападения исламского движения ХАМАС на Сектор Газа в октябре 2023 года, а также начала Тель-Авивом военной операции по ликвидации палестинских террористов.
По данным Reuters, в результате израильских атак в Ливане погибло более 300 боевиков "Хезболлы" и 87 гражданских лиц. Израиль заявляет, что огонь из Ливана убил 18 солдат и 10 гражданских лиц.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска наносят "очень сильные удары по Хезболле ежедневно" и будут готовы принять любые необходимые меры против группировки, хотя предпочтение отдается достижению договоренностей путем переговоров.
Тем временем военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о переброске войск к границе с Ливаном.
США активизировали дипломатические усилия по деэскалации конфликта.
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