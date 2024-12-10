Израиль быстро продвигается вглубь сирийской территории после свержения режима Асада, - WP

Спустя несколько часов после того, как сирийские повстанцы захватили Дамаск, израильские войска стали занимать стратегические объекты на территории Сирии. Это первый случай пересечения границы с момента завершения войны Судного дня в 1974 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Официальные представители Израиля утверждают, что действия носят оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности страны.

В частности, израильские войска заняли заброшенные сирийские военные объекты во избежание их использования террористами или другими группировками против Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция временная, однако в регионе ее восприняли иначе.

Сообщается, что арабские государства остро подвергли критике действия Израиля, назвав его действия незаконной оккупацией. Лига арабских государств и Египет предупредили о возможной эскалации конфликта и призвали международное сообщество вмешаться.

Ситуация в Сирии сейчас

Издание отмечает, что на границе с Сирией растет военная активность: израильские танки, бронетехника и артиллерия готовы к дальнейшим действиям.

Между тем, в самой Сирии остается напряженная ситуация - после побега Башара Асада страна оказалась в хаосе.

Израильские военные продолжают поиск складов оружия, в том числе химического, а также укрепляют контроль над буферной зоной. Однако региональные эксперты предупреждают, что такие действия могут повлечь за собой новую волну конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, российские военные срочно пытаются эвакуировать личный состав, а также свою технику. Известно, что одна из баз россиян в осаде, о чем сообщили в ГУР.