Армия Израиля ударила по стратегическим запасам оружия в Сирии (видео)

Так, минувшей ночью ракетные корабли Военно-морских сил (ВМС) Израиля нанесли удары одновременно по двум объектам ВМС Сирии: порту Аль-Байда и порту Латакия, где были пришвартованы 15 сирийских военных кораблей.

В результате операции были уничтожены десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета 80-190 километров. Каждая ракета несла значительную взрывную нагрузку, что представляло угрозу для гражданских и военных морских судов в этом районе.

Кроме того, пилотируемые самолеты провели сотни часов в воздушном пространстве Сирии и вместе с истребителями совершили более 350 воздушных ударов. Были атакованы широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы сирийских ВВС и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

"Нейтрализованы многочисленные стратегические вооружения, в том числе ракеты "Скад", крылатые ракеты, ракеты класса "земля-море", "земля-воздух" и "земля-земля", БПЛА, истребители, ударные вертолеты, радары, танки, ангары и прочее", - говорится в сообщении.

Центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции.