Израиль заявил, что уничтожил военный флот Сирии

Ракетные корабли Военно-морских сил Израиля 10 декабря уничтожили военный флот Сирии в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как сообщает издание, Кац во время визита на военно-морскую базу в Хайфе заявил, что израильские военные корабли уничтожили сирийский военный флот во время ночной операции, являющейся частью масштабной кампании по уничтожению стратегических угроз для страны.

По его словам, израильские войска закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Также израильский министр отметил, что дал приказ создать "стерильную оборонную зону" на юге Сирии, которая позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.