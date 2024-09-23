Израиль наносит масштабные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о начале "широкомасштабных" ударов по объектам Хезболлы в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

Ливанские СМИ сообщают о масштабных авиаударах Израиля на юге Ливана, а также в глубине страны в долине Бекаа.

Также сообщается, что в приграничных городах Саса и Нетуа в Галилее прозвучали сигналы тревоги о приближении ракет.

Отмечается, что более подробная информация будет предоставлена позже.

Обстрелы Израиля и "Хезболлы"

За последние сутки израильские военные атаковали командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, а также сбили беспилотник, направлявшийся из Ирака через Сирию в сторону Израиля.

Утром в воскресенье, 22 сентября, террористы "Хезболлы" выпустили по Израилю около 20 снарядов. Большинство целей сбила ПВО, но из-за падения обломков возникли пожары.

В субботу, 21 сентября, армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане. Террористы в ответ выпустили 25 ракет по Израилю.

В США обеспокоены вероятной масштабной войной между Израилем и "Хезболлой".

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