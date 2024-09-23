Израиль наносит масштабные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля объявила о начале "широкомасштабных" ударов по объектам Хезболлы в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.
Отмечается, что более подробная информация будет предоставлена позже.
Также сообщается, что в приграничных городах Саса и Нетуа в Галилее прозвучали сигналы тревоги о приближении ракет.
Ливанские СМИ сообщают о масштабных авиаударах Израиля на юге Ливана, а также в глубине страны в долине Бекаа.
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستـ هدف منطقة بعلبك https://t.co/uVpdnG7E5K pic.twitter.com/WKCJavdvCB— Ali Bk (@Bk_Hanas) September 23, 2024
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستـ هدف منطقة النبطية بعمق الجنوب اللبناني pic.twitter.com/wW7W8gxt8Y— Ali Bk (@Bk_Hanas) September 23, 2024
غارات إسرائيلية على #النبطية الفوقا pic.twitter.com/iD27863GfY— Annahar (@Annahar) September 23, 2024
Обстрелы Израиля и "Хезболлы"
За последние сутки израильские военные атаковали командный центр террористов ХАМАС в Секторе Газа, а также сбили беспилотник, направлявшийся из Ирака через Сирию в сторону Израиля.
Утром в воскресенье, 22 сентября, террористы "Хезболлы" выпустили по Израилю около 20 снарядов. Большинство целей сбила ПВО, но из-за падения обломков возникли пожары.
В субботу, 21 сентября, армия Израиля атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане. Террористы в ответ выпустили 25 ракет по Израилю.
В США обеспокоены вероятной масштабной войной между Израилем и "Хезболлой".
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