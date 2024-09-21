США обеспокоены угрозой полномасштабной войны Израиля с "Хезболлой", - Politico

Американские официальные лица ожидают значительного усиления боевых действий между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла". Что может привести к полномасштабной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сообщается, что напряженность достигла рекордно высокого уровня после последовательных атак Израиля на "Хезболлу" на этой неделе. Согласно последнему анализу администрации президента США Джо Байдена, обеим сторонам сложно будет снизить напряженность, пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.

Растущая обеспокоенность возникла после того, как на этой неделе Израиль подорвал пейджеры и рации "Хезболлы", а также нанес удар по зданию в Бейруте, в результате которого погиб один из главарей боевиков Ибрагим Акиль.

Эти атаки представляют собой "первый залп" в более широкой израильской военной кампании на юге Ливана. Вашингтон ведет переговоры с Израилем и региональными союзниками, чтобы попытаться предотвратить прямую конфронтацию.

Частные оценки контрастируют с официальными сообщениями администрации о том, что дипломатия все еще может предотвратить дальнейшее кровопролитие, пишет Politico.

"Мы по-прежнему считаем, что есть время и место для дипломатического решения. Мы считаем, что это лучший путь вперед. Война не неизбежна там, и мы продолжим делать все возможное, чтобы попытаться предотвратить ее", - заявил вчера представитель Белого дома Джон Кирби.

Один из собеседников отметил, что атаки на объекты в Ливане могут продолжиться. США ожидают некую форму возмездия со стороны "Хезболлы", возможно, в форме атак беспилотников.

Боевые действия также будут включать целенаправленную ликвидацию главарей "Хезболлы", удары по складам оружия и дальнейшие атаки на коммуникационную инфраструктуру, отметил еще один собеседник.

Атаки по принципу "око за око" вряд ли вызовут немедленное прямое столкновение на северной границе Израиля. Главным страхом администрации Байдена является полномасштабная региональная война, которая в конечном итоге может втянуть Соединенные Штаты, отмечает издание.