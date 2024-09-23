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Ізраїль завдає масштабних ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Понеділок 23 вересня 2024 07:17
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Ізраїль завдає масштабних ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані Фото: Ізраїль масштабно атакує об'єкти "Хезболли" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "широкомасштабних" ударів по об'єктах Хезболли в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.

Зазначається, що детальніша інформація буде надана пізніше.

Також повідомляється, що у прикордонних містах Саса і Нетуа в Галілеї пролунали сигнали тривоги про наближення ракет.

Ліванські ЗМІ повідомляють про масштабні авіаудари Ізраїлю на півдні Лівану, а також в глибині країни у долині Бекаа.

Обстріли Ізраїлю та "Хезболли"

За останню добу ізраїльські військові атакували командний центр терористів ХАМАС у Секторі Газа, а також збили безпілотник, що прямував з Іраку через Сирію вбік Ізраїлю.

Вранці у неділю, 22 вересня, терористи "Хезболли" випустили по Ізраїлю близько 20 снарядів. Більшість цілей збила ППО, але через падіння уламків виникли пожежі.

У суботу, 21 вересня, армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" у Лівані. Терористи у відповідь випустили 25 ракет по Ізраїлю.

У США стурбовані ймовірною масштабною війною між Ізраїлем та "Хезболлою".

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