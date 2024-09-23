В Израиле рассказали об ударах по целям в Секторе Газа и Ливане и о сбитии дрона из Ирака

За минувшие сутки Армия обороны Израиля ударила по командному центру террористов ХАМАС в Секторе Газа, атаковала позиции "Хезболлы" в Ливане, а также сбила вражеский беспилотник, летевший на Израиль из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Израильская армия нанесла точный удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре в центральной части Сектора Газа.

Встроенный в здание командно-контрольный центр ранее служил школой "Халед ибн аль-Валид" и использовался террористами для планирования и реализации террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", - говорится в сообщении.

Удары по террористам "Хезболла" в Ливане

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что в течение последних дней израильские военно-воздушные силы наносили удары по Сектору Газа, Ливану, а также действовали в Иудее и Самарии.

В этих масштабных ударах были задействованы более 150 истребителей, которые нанесли удары по пусковым установкам и военной инфраструктуре с большим количеством вооружения на юге Ливана.

"Это в дополнение к ликвидации руководителя оперативного отдела "Хезболлы" и командующего элитного подразделения "Радван" Ибрагима Акиля, а также 15 других террористов террористической организации "Хезболла", в частности старших командиров в цепочке командования "Радван", - говорится в сообщении.

Вражеский беспилотник из Ирака

Вечером 22 сентября на южных Голанах и в долине Бейт-Шеан прозвучали сирены, после чего военные обнаружили запущенный из Ирака беспилотник, который пересекал территорию Сирии и направлялся на территорию Израиля.

На перехват дрона были подняты несколько перехватчиков. О пострадавших не сообщается.