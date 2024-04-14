RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль призвал генсека ООН осудить Иран. Он отреагировал

Фото: Генсек ООН Антониу Гутерриш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить Иран за его сегодняшнее нападение на Израиль. Гутерриш осудил "серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Ирана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в соцсети X и New York Times.

"Иран нарушил устав ООН и продемонстрировал, что является угрозой глобальному миру и безопасности. Где твой голос?? Где твое осуждение?? Просыпайся!!!" – написал Гилад Эрдан, тэгнув Гутерриша.

Генсек ООН призвал к немедленной деэскалации на Ближнем Востоке.

"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, которую представляет широкомасштабная атака на Израиль со стороны Исламской Республики Иран сегодня вечером", – говорится в его заявлении.

Гутерриш убежден, что регион рискует погрузиться в более глубокую и масштабную войну "на нескольких фронтах".

"Я неоднократно отмечал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну", - отметил генсек.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью более 200 дронов. Такие данные приводит ЦАХАЛ. АВС со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Иран запустил по территории Израиля уже около 150 ракет.

Израильские ВВС с участием американских сил совершают перехват.

В ряде регионов Израиля была объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме и других городах слышали взрывы. От падения обломков пострадал 10-летний ребенок.

Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников с территории Ирана.

О причинах конфликта – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранАнтониу Гутерриш