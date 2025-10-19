Израиль примет меры против ХАМАС после стрельбы в Рафахе, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ (армии страны) и службам безопасности принять меры против ХАМАС после нарушения прекращения огня в Рафахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В канцелярии Нетаньяху сказано, что он приказал "принять решительные меры против террористических объектов в Секторе Газа" после того, как группировка ХАМАС совершила нападение на войска ЦАХАЛа.
Соответствующее указание было дано во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацем и главами ШАБАКа и Моссада.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что палестинские террористы открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским силам, которые действуют в районе Рафах на юге Сектора Газа.
Израиль в свою очередь ответил серией авиаударов по объектам террористов.
Группировка ХАМАС отрицает нарушение прекращения огня утверждая, что боевики не выполняют приказы.
В частности, военное крыло ХАМАС заявило, что оно не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе.
"Мы привержены прекращению огня на всей территории Сектора Газа. У нас нет информации об инцидентах или столкновениях, произошедших в районе Рафаха, находящемся под контролем оккупационных сил", - сказано в заявлении.
Также там добавили, что связь ХАМАС с группировками, которые находятся в районе Рафах - прервалась с марта прошлого года.
"Мы не имеем никакого отношения к каким-либо событиям, происходящим в этом районе, и не имеем возможности связаться с нашими бойцами там, если кто-то из них еще жив", - резюмировали в ХАМАС.
Напомним, этой ночью Госдепартамент США предупредил страны-гаранты перемирия в Газе о вероятной атаке ХАМАС. В Вашингтоне заявили, что подобные действия могут сорвать хрупкий мирный процесс.
Также там добавили, что случае, если ХАМАС действительно осуществит нападение, тогда международное сообщество намерено принять меры, чтобы защитить мирных жителей Газы и сохранить режим прекращения огня.
Стоит также добавить, что Израиль приостановил работу пограничного перехода Рафах между Египтом и Сектором Газа на неопределенный срок. Нетаньяху заявил, что решение о его повторном открытии будет принято только после того, как движение ХАМАС передач тела погибших израильских заложников.
Хотя ранее посольство Палестины в Египте сообщало, что пункт планировали открыть в понедельник для въезда в Газу. Но теперь этот момент под вопросом.