Израиль примет меры против ХАМАС после стрельбы в Рафахе, - Нетаньяху

В канцелярии Нетаньяху сказано, что он приказал "принять решительные меры против террористических объектов в Секторе Газа" после того, как группировка ХАМАС совершила нападение на войска ЦАХАЛа.

Соответствующее указание было дано во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацем и главами ШАБАКа и Моссада.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что палестинские террористы открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским силам, которые действуют в районе Рафах на юге Сектора Газа.

Израиль в свою очередь ответил серией авиаударов по объектам террористов.

Что говорят в ХАМАС

Группировка ХАМАС отрицает нарушение прекращения огня утверждая, что боевики не выполняют приказы.

В частности, военное крыло ХАМАС заявило, что оно не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе.

"Мы привержены прекращению огня на всей территории Сектора Газа. У нас нет информации об инцидентах или столкновениях, произошедших в районе Рафаха, находящемся под контролем оккупационных сил", - сказано в заявлении.

Также там добавили, что связь ХАМАС с группировками, которые находятся в районе Рафах - прервалась с марта прошлого года.

"Мы не имеем никакого отношения к каким-либо событиям, происходящим в этом районе, и не имеем возможности связаться с нашими бойцами там, если кто-то из них еще жив", - резюмировали в ХАМАС.