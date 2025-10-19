Ізраїль вживе заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛу (армії країни) і службам безпеки вжити заходів проти ХАМАС після порушення припинення вогню в Рафасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У канцелярії Нетаньягу сказано, що він наказав "вжити рішучих заходів проти терористичних об'єктів у Секторі Гази" після того, як угруповання ХАМАС здійснило напад на війська ЦАХАЛу.
Відповідну вказівку було дано під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацем і главами ШАБАКу і Моссаду.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські терористи відкрили вогонь із гранатометів і снайперської зброї по ізраїльських силах, які діють у районі Рафах на півдні Сектора Газа.
Ізраїль у свою чергу відповів серією авіаударів по об'єктах терористів.
Угруповання ХАМАС заперечує порушення припинення вогню, стверджуючи, що бойовики не виконують наказів.
Зокрема, військове крило ХАМАС заявило, що воно не має жодного стосунку до інциденту в Рафасі.
"Ми прихильні припиненню вогню на всій території Сектора Газа. У нас немає інформації про інциденти або зіткнення, що сталися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупаційних сил", - ідеться в заяві.
Також там додали, що зв'язок ХАМАС з угрупованнями, які перебувають у районі Рафах, перервався з березня минулого року.
"Ми не маємо жодного стосунку до будь-яких подій, що відбуваються в цьому районі, і не маємо можливості зв'язатися з нашими бійцями там, якщо хтось із них ще живий", - резюмували в ХАМАС.
Нагадаємо, цієї ночі Держдепартамент США попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. У Вашингтоні заявили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.
Також там додали, що в разі, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, тоді міжнародне співтовариство має намір вжити заходів, щоб захистити мирних жителів Гази і зберегти режим припинення вогню.
Варто також додати, що Ізраїль призупинив роботу прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Газа на невизначений термін. Нетаньяху заявив, що рішення про його повторне відкриття буде ухвалено тільки після того, як рух ХАМАС передасть тіла загиблих ізраїльських заручників.
Хоча раніше посольство Палестини в Єгипті повідомляло, що пункт планували відкрити в понеділок для в'їзду в Газу. Але тепер цей момент під питанням.