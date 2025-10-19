Ізраїль вживе заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі, - Нетаньяху

У канцелярії Нетаньягу сказано, що він наказав "вжити рішучих заходів проти терористичних об'єктів у Секторі Гази" після того, як угруповання ХАМАС здійснило напад на війська ЦАХАЛу.

Відповідну вказівку було дано під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацем і главами ШАБАКу і Моссаду.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські терористи відкрили вогонь із гранатометів і снайперської зброї по ізраїльських силах, які діють у районі Рафах на півдні Сектора Газа.

Ізраїль у свою чергу відповів серією авіаударів по об'єктах терористів.

Що говорять у ХАМАС

Угруповання ХАМАС заперечує порушення припинення вогню, стверджуючи, що бойовики не виконують наказів.

Зокрема, військове крило ХАМАС заявило, що воно не має жодного стосунку до інциденту в Рафасі.

"Ми прихильні припиненню вогню на всій території Сектора Газа. У нас немає інформації про інциденти або зіткнення, що сталися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупаційних сил", - ідеться в заяві.

Також там додали, що зв'язок ХАМАС з угрупованнями, які перебувають у районі Рафах, перервався з березня минулого року.

"Ми не маємо жодного стосунку до будь-яких подій, що відбуваються в цьому районі, і не маємо можливості зв'язатися з нашими бійцями там, якщо хтось із них ще живий", - резюмували в ХАМАС.