Израиль завоевал воздушное превосходство от западного Ирана до Тегерана: о чем речь

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что более 70 истребителей ВВС Израиля приняли участие в ночной операции в Тегеране с целью достижения свободы действий в воздушном пространстве над иранской столицей.

Он говорит, что было атаковано около 40 объектов, включая системы противовоздушной обороны и связанные с ними объекты.

По словам Дефрина, истребители и беспилотники ВВС Израиля пролетали над Тегераном в течение около двух с половиной часов во время операции.

"Десятки самолетов свободно летают над Тегераном благодаря первому удару, который устранил угрозу иранских систем противовоздушной обороны", - говорит он.

Дефрин также отметил, что это самая глубокая территория Ирана, на которой до сих пор действовали ВВС Израиля.

"Тегеран больше не является недосягаемым; столица подвергается израильским ударам", - добавляет он.

Фото: цели Израиля в Иране (скрин видео)

В целом, по данным ЦАХАЛ, Израиль установил воздушное преимущество от западного Ирана до Тегерана.