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Израиль завоевал воздушное превосходство от западного Ирана до Тегерана: о чем речь

Фото: истребитель F-35 израильских ВВС (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Израиль установил воздушное превосходство над значительной территорией Ирана. Данная операция стала самой глубокой атакой на иранскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал, что более 70 истребителей ВВС Израиля приняли участие в ночной операции в Тегеране с целью достижения свободы действий в воздушном пространстве над иранской столицей.

Он говорит, что было атаковано около 40 объектов, включая системы противовоздушной обороны и связанные с ними объекты.

По словам Дефрина, истребители и беспилотники ВВС Израиля пролетали над Тегераном в течение около двух с половиной часов во время операции.

"Десятки самолетов свободно летают над Тегераном благодаря первому удару, который устранил угрозу иранских систем противовоздушной обороны", - говорит он.

Дефрин также отметил, что это самая глубокая территория Ирана, на которой до сих пор действовали ВВС Израиля.

"Тегеран больше не является недосягаемым; столица подвергается израильским ударам", - добавляет он.

Фото: цели Израиля в Иране (скрин видео)

В целом, по данным ЦАХАЛ, Израиль установил воздушное преимущество от западного Ирана до Тегерана.

Израиль атаковал Иран

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана сразу заговорили об ответе.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что приказ об уничтожении иранской ядерной программы был отдан еще в ноябре 2024 года, однако из-за политических обстоятельств операция была отложена до сегодняшнего дня.

Как оказалось, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.

Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

Иран нанес удары по Израилю

А уже вечером 13 июня войска Ирана в свою очередь выпустили ракеты в сторону Израиля. Через некоторое время стало известно, что в результате ракетного обстрела Ираном в районе Тель-Авива зафиксировано по меньшей мере семь мест ударов.

Израильские медики сообщили о первых раненых.

Подробнее о ситуации по состоянию на сейчас, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что министр обороны Израиля Израиль Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми". А Нетаньяху тем временем подчеркнул, что "это еще не все".

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