Израиль обнаружил и уничтожил более 400 подземных тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил около 400 подземных тоннелей, построенных и используемых террористической группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильскую Армию обороны в Телеграм .

В израильской Армии обороны подчеркивают значительную роль подразделения специального назначения "Яхал" Инженерного корпуса в обнаружении и разрушении данных валов.

"Многие из шахт, ведущих к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов", - отмечается в сообщении.

По данным израильских военных, боевики ХАМАС организовали сеть тоннелей под населенными пунктами по всему сектору Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа обстреляли и вошли на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. Израиль, в свою очередь, объявил о начале операции против террористов "Железные мечи".

В конце октября Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ стал наносить удары по боевикам.

Ранее мы писали, что израильская армия обнаружила туннель боевиков в большой больнице Сектора Газа Аль-Шифа.

Недавно стало известно, что ЦАХАЛ обнаружил в мечети Газы мастерскую по производству ракет.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.

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