Ізраїль виявив та знищив понад 400 підземних тунелів ХАМАС
ЦАХАЛ виявив та знищила близько 400 підземних тунелів, побудованих та використовуваних терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську Армію оборони в Телеграм.
За даними ізраїльських військових, бойовики ХАМАС організували мережу тунелів під населеними пунктами по всьому Сектору Гази.
"Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл та будинків", - зазначається у повідомленні.
В ізраїльській Армії оборони підкреслюють значну роль підрозділу спеціального призначення "Яхал" Інженерного корпусу у виявленні та руйнуванні даних валів.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня бойовики ХАМАС обстріляли та увійшли на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. Ізраїль у свою чергу оголосив про початок операції проти терористів "Залізні мечі".
Наприкінці жовтня Ізраїль розширив наземну операцію у Секторі Газа. ЦАХАЛ став завдавати ударів по бойовиках.
Раніше ми писали, що ізраїльська армія виявила тунель бойовиків у великій лікарні Сектору Газа Аль-Шифа.
Нещодавно стало відомо, що ЦАХАЛ виявив у мечеті Гази майстерню з виробництва ракет.
В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.
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