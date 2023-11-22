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Ізраїль виявив та знищив понад 400 підземних тунелів ХАМАС

Сектор Гази, Середа 22 листопада 2023 15:03
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Ізраїль виявив та знищив понад 400 підземних тунелів ХАМАС Фото: армія Ізраїлю знайшла та знищила понад 400 підземних тунелів ХАМАС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

ЦАХАЛ виявив та знищила близько 400 підземних тунелів, побудованих та використовуваних терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську Армію оборони в Телеграм.

За даними ізраїльських військових, бойовики ХАМАС організували мережу тунелів під населеними пунктами по всьому Сектору Гази.

"Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл та будинків", - зазначається у повідомленні.

В ізраїльській Армії оборони підкреслюють значну роль підрозділу спеціального призначення "Яхал" Інженерного корпусу у виявленні та руйнуванні даних валів.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС обстріляли та увійшли на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. Ізраїль у свою чергу оголосив про початок операції проти терористів "Залізні мечі".

Наприкінці жовтня Ізраїль розширив наземну операцію у Секторі Газа. ЦАХАЛ став завдавати ударів по бойовиках.

Раніше ми писали, що ізраїльська армія виявила тунель бойовиків у великій лікарні Сектору Газа Аль-Шифа.

Нещодавно стало відомо, що ЦАХАЛ виявив у мечеті Гази майстерню з виробництва ракет.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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