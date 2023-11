Армия Израиля обнаружила туннель боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, - Reuters

Видеоролик, опубликованный израильскими военными, демонстрирует, по их словам, вход в туннель на открытой местности возле больницы Аль-Шифа, крупнейшей больницы в секторе Газа.

На записи видно глубокую яму в земле, окруженную бетоном, деревянными щебнями и песком, представляющую собой, по всей видимости, место проведения раскопок. На заднем плане заметен бульдозер, что, как утверждается, свидетельствует о процессе работы на этой территории, согласно сообщению издания.

Израильская армия сообщила, что ее войска также обнаружили в больнице автомобиль с большим количеством оружия.

EXPOSED:

In the Shifa Hospital complex, IDF troops found a hidden booby-trapped vehicle containing a large number of weapons, including:

· AK-47s

· RPGs

· sniper rifles

· grenades

· other explosives



