Израиль отказался прекращать огонь по Газе на фоне переговоров об освобождении заложников, - CNN

В Израиле не планируют прекращать огонь по сектору Газа, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения части заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что в Газе "не будет прекращения огня" на фоне усилий США и Катара освободить более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.

Чиновник также сказал, что не знал о призывах США отложить наземную операцию в Газе и заявил, что Израиль и США хотят освободить всех заложников "быстрее всего".

"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", - добавил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Bloomberg писал, что правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью вынудить его отложить наземную операцию в Газе. В частности, чтобы выиграть время для секретных переговоров, ведущихся через Катар с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Кроме того, боевики заявляли, что готовы отпустить некоторых заложников в обмен на прекращение огня по Газе.

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