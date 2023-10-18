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ХАМАС выразил готовность освободить часть заложников, - NBC

Среда 18 октября 2023 06:01
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ХАМАС выразил готовность освободить часть заложников, - NBC Фото: ХАМАС заявил о готовности отпустить заложников (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ХАМАС заявили о готовности отпустить пленных, захваченных во время нападения на Израиль в случае прекращения ударов по Сектору Газы. Однако они заявили, что под их контролем находятся не все пленные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Со ссылкой на два источника отметило, что ХАМАС готов освободить заложников через час после того, как будут прекращены удары по Сектору Газы.

В то же время, боевики заявили, что они удерживают не всех захваченных в первый день войны заложников. Некоторые из них якобы находятся под контролем Исламского джихада, а некоторые - у "случайных оппортунистов из Газы".

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля, захватив десятки людей в заложники. Кроме того, по территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Пока известно уже об 11 украинцах, погибших во время массированного нападения террористов.

Также The New York Times сообщало, что Израиль обратился в США с просьбой о предоставлении чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов.

Вчера стало известно, что ЦАХАЛ нанес новые удары по штаб-квартире террористов ХАМАСа в Секторе Газа и банка, через который финансировалась их деятельность. Также убиты боевики, которые намеревались заложить взрывчатку на территории Израиля.

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