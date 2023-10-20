США и ЕС призывают Израиль отложить вторжение в Сектор Газа, - Bloomberg

Правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью заставить его отложить наземное вторжение в Сектор Газа. В частности, чтобы выиграть время для секретных переговоров, ведущихся через Катар с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что переговоры с ХАМАС носят деликатный характер и могут закончиться неудачей. Однако, по их словам, есть признаки того, что группировка может согласиться отпустить хотя бы часть гражданских лиц, захваченных ее боевиками во время смертоносного рейда 7 октября, не требуя от Израиля взамен освобождения заключенных.

По словам собеседников, первоначально Израиль сопротивлялся отсрочке масштабной военной операции по уничтожению ХАМАС, которая, по словам официальных лиц, должна была состояться после нападения, но под давлением США согласился повременить.

В последние дни Израиль публично изменил свой тон в отношении планов проведения операции, предложив более ограниченный подход, который может снизить количество жертв среди гражданского населения.

ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек. Они удерживаются в Секторе Газа, где израильские авиаудары и блокада поставок привели к гуманитарному кризису.

Как сообщили израильские военные, более 20 заложников - подростки и маленькие дети, а 10-20 из них - старше 60 лет. Среди них десятки граждан США, Великобритании, Франции и других стран.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

По данным израильских СМИ, 20 октября боевики ХАМАС освободили двух заложников.

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