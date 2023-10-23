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Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі на тлі переговорів про звільнення заручників, - CNN

Понеділок 23 жовтня 2023 04:02
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Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі на тлі переговорів про звільнення заручників, - CNN Фото: Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Сектору Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Ізраїлі не планують припиняти вогонь по Сектору Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення частини заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив виданню, що в Газі "не буде припинення вогню" на тлі зусиль США та Катару звільнити понад 200 заручників, утримуваних там ХАМАС.

Чиновник також сказав, що не знав про заклики США відкласти наземну операцію в Газі та заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників "якнайшвидше".

"Але не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС", - додав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Bloomberg писав, що уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію у Газі. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Крім цього, бойовики заявляли, що готові відпустити деяких заручників в обмін на припинення вогню по Газі.

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